Володар Супербоулу загинув в ДТП у 36-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Колишній захисник Національної футбольної ліги США Тарваріс Джексон загинув в автокатастрофі в Алабамі, повідомляє УНН з посиланням на ABC.
Правоохоронні органи Алабами заявили, що автомобіль Джексона зійшов з дороги на південь від його рідного міста, перекинулася і вдарилася об дерево.
Американця відправили у лікарню, де констатували його смерть. У Джексона залишилися дружина і троє дітей.
Додамо також, Джексон грав у НФЛ США протягом 10 сезонів за “Міннесота Вікінгс”, “Сіетл Сіхокс” і “Баффало Біллс”. В його актив і завойований Супербоул у 2014 році. Зовсім недавно Джексон був тренером квотербека в Університеті штату Теннессі.