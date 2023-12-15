Волна холода обрушилась на большую часть Китая, перекрыты шоссе и дороги (видео)

Глава КНР Си Цзиньпин призвал к "тотальным" усилиям по реагированию на чрезвычайные ситуации, на фоне того, как в пятницу волна холода охватила Китай, температура упала ниже нуля на большей части территории страны, а снегопады повлияли на транспорт во многих местах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно прогнозам, температура упадет до минус 40 градусов по Цельсию в некоторых частях провинции Хэйлунцзян на северо-востоке и в регионе Синьцзян на северо-западе страны, а также во Внутренней Монголии и провинциях Ганьсу и Цинхай.

Си Цзиньпин, посетивший южный регион Гуанси в четверг и пятницу, заявил, что сильный дождь и снегопад во многих частях страны повлияли на энергоснабжение, транспорт и жизнь людей, сообщило официальное информационное агентство Xinhua. Он добавил, что он посоветовал местным органам власти уточнить свои меры предосторожности и улучшить планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Волна холода, которая началась в начале этой недели, перемещалась по стране с севера на юг и, как ожидается, к выходным температура снизится, хотя количество осадков и снега уменьшится, сообщили в метеорологическом центре страны.

В городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян может быть побит рекорд низкой температуры в минус 47,9°С, зафиксированный в январе 1980 года, в начале следующей недели, пишет издание.

В провинции Хэнань снегопад и обледенение дорог, а также сильный туман вызвали многочисленные аварии на нескольких скоростных автомагистралях, что привело к регулированию движения.

Дорожные власти в регионе Нинся заявили, что некоторые из автомагистралей стали опасными, и ввели временные меры в отношении дорожного движения из-за выпадения снега. По данным государственных СМИ, в соседнем Ганьсу также были закрыты некоторые автомагистрали и приостановлено движение поездов.

По сообщению государственного телевидения, в южной прибрежной провинции Гуандун морские власти приостановили работу по меньшей мере 29 пассажирских паромных маршрутов.

Паромы и некоторые автобусы были временно остановлены рано утром в пятницу в Шанхае, на фоне того, как финансовый центр выпустил первое в этом году предупреждение о наступлении холодов: в выходные ожидается температура до -6°С.

На юго-западе страны участки многих национальных и провинциальных автомагистралей в городах Тибета, таких как Шигадзе и Ньингчи, были заблокированы из-за снега, гололедицы и плохой видимости.

Пекин и провинции Цзянси и Шаньси также приняли меры по защите урожаев овощей и фруктов от повреждений и болезней, вызванных заморозками, сообщают государственные СМИ.

Китай снял предупреждение о метели перед рассветом в пятницу, но сообщил, что сильный снегопад прогнозируется в некоторых частях провинций Ляонин и Цзилинь на северо-востоке, а также в Шаньдуне.

В городе Шэньян провинции Ляонин прогнозируют снегопад и сильный ветер до субботы.

На следующей неделе холодный воздух будет продолжать поступать через территорию страны с севера на юг, удерживая низкие температуры в центральных и восточных областях.

Дополнение

На окраине Пекина власти, расследующие аварию на пригородной железнодорожной линии, заявили, что вагон поезда не затормозил во время движения вниз и столкнулся с другим, который остановился из-за ухудшения состояния пути из-за снега.

Власти заявили, что после аварии 515 человек были отправлены в больницы для медицинского осмотра, многие из них получили переломы костей.