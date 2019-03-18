Волкер высказался о возможности силой забрать Крым

“Нет такого военного решения о том, чтоб Украина забрала Крым обратно силой. Это была бы катастрофа в военном отношении. Это бы привело к потерям тысячей жизней, никто не должен о таком задумываться. Нельзя забирать его назад силой”, — сказал дипломат.

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По его словам, установление юридически, принципиально, что полуостров принадлежит Украине, установление контактов с населением и поддержание уникальной культуры Крыма, создание среды, в которой Крым помнят и прославляют, жизненно важно для поддержания памяти Крыма и, в конечном итоге, его восстановления в качестве территории Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".