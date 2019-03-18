Волкер висловився про можливість силою забрати Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Крим не можна повертати до складу України за допомогою військової сили. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Немає такого військового рішення про те, щоб Україна забрала Крим назад силою. Це була б катастрофа з військової точки зору. Це б призвело до втрат тисяч життів, ніхто не повинен про таке думати. Не можна забирати його назад силою", - сказав дипломат.
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За його словами, встановлення юридично, принципово, що півострів належить Україні, встановлення контактів з населенням і підтримку унікальної культури Криму, створення середовища, в якому Крим пам'ятають і прославляють, життєво важливо для підтримки пам'яті Криму і, в кінцевому підсумку, його відновлення в якості території України.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".