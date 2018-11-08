Волкер отреагировал на заявления о продаже Россией угля из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил вероятности продажи Россией ресурсов с территории оккупированного Донбасса европейским рынкам, однако нет доказательств этого. Об этом он сказал во время телефонной конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.
“У меня нет конкретных доказательств для развертывания дискуссии”, — отметил Волкер, комментируя сообщения польских СМИ про высококачественный уголь из оккупированного Донбасса, который каким-то образом попал на польский рынок и рынок Европейского Союза.
“Но учитывая то, что эти территории оккупированы Россией, и Россия использовала конвои как на Донбассе, так и за его пределами — вооруженными силами, оборудованием на Донбасс — я уверен, что имело место добыча, в частности, ресурсов, из Донбасса. И я очень уверен, что эти продукты и вещи, которые добываются, попадают в руки российских компаний”, — сказал спецпредставитель.
По мнению Волкера, российские компании “переименовывают” ресурсы из Донбасса, утверждая, что они буди добытые в другом месте, после чего продают их на рынке.
“Вот что я вполне ожидаю увидеть здесь. И я думаю, что это неудачно, но это производный эффект от конфликта и того факта, что Россия занимает эту территорию, она может делать это без какой-либо реальной документации, любой реальной видимости для остального мира”, — сказал он.
Как ранее информировал УНН, Россия могла продавать в Польшу украинский уголь с оккупированных территорий, смешивая его с собственным. Об этом во время брифинга на Львовском форуме заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.