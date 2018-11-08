Волкер відреагував на заяви про продаж Росією вугілля з окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер не виключив імовірності продажу Росією ресурсів із території окупованого Донбасу європейським ринкам, проте не має доказів цього. Про це він сказав під час телефонної конференції, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.
“У мене немає конкретних доказів для розгортання дискусії”, — зазначив Волкер, коментуючи повідомлення польських ЗМІ про високоякісне вугілля з окупованого Донбасу, яке якимось чином потрапило на польський ринок і ринок Європейського Союзу.
“Але враховуючи те, що ці території окуповані Росією, і Росія використовувала конвої як на Донбасі, так і за його межами — збройними силами, обладнанням на Донбас — я впевнений, що мав місце видобуток, зокрема, ресурсів, із Донбасу. І я дуже впевнений, що ці продукти та речі, що видобуваються, потрапляють до рук російських компаній”, — сказав спецпредставник.
На думку Волкера, російські компанії “перейменовують” ресурси з Донбасу, стверджуючи, що вони буди видобуті в іншому місці, після чого продають їх на ринку.
“Ось що я цілком очікую побачити тут. І я думаю, що це невдало, але це похідний ефект від конфлікту та того факту, що Росія займає цю територію, що вона може робити це без будь-якої реальної документації, будь-якої реальної видимості для решти світу”, — сказав він.
Як раніше інформував УНН, Росія могла продавати до Польщі українське вугілля з окупованих територій, змішуючи його з власним. Про це під час брифінгу на Львівському безпекового форуму заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.