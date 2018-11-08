Волкер відреагував на заяви про продаж Росією вугілля з окупованого Донбасу

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер не виключив імовірності продажу Росією ресурсів із території окупованого Донбасу європейським ринкам, проте не має доказів цього. Про це він сказав під час телефонної конференції, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.