Росія продавала Польщі вугілля з окупованого Донбасу – Клімкін

“У нас є інформація, що з російського боку є маніпуляції з вугіллям з окупованих територій (України — ред.), який вони мішають з російським вугіллям, щоб ми не могли це просто хімічно це виявити, і потім воно іде до Туреччини. Зараз іде розслідування. До речі, саме таке вугілля, у нас є обґрунтовані підозри, йшло до Польщі”, — повідомив П.Клімкін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ виявили, що до Польщі постачають вугілля із окупованого Донбасу

Нагадаємо, заступник міністра економіки РФ заявляв, що Росія допомагає українським бойовикам продавати вугілля на міжнародних ринках, щоб останні могли забезпечити виплату пенсій та соціальних потреб, уникаючи блокаду Києва.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року український і турецький міністри енергетики обговорили питання перекриття можливостей для продажу до Туреччини вугілля, що видобувається на неконтрольованих українським урядом територіях Донбасу.