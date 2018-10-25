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Росія продавала Польщі вугілля з окупованого Донбасу – Клімкін

Росія продавала Польщі вугілля з окупованого Донбасу – Клімкін

Київ • УНН

 • 13150 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Росія могла продавати до Польщі українське вугілля з окупованих територій, змішуючи його з власним. Про це під час брифінгу на Львівському безпекового форуму заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“У нас є інформація, що з російського боку є маніпуляції з вугіллям з окупованих територій (України — ред.), який вони мішають з російським вугіллям, щоб ми не могли це просто хімічно це виявити, і потім воно іде до Туреччини. Зараз іде розслідування. До речі, саме таке вугілля, у нас є обґрунтовані підозри, йшло до Польщі”, — повідомив П.Клімкін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ виявили, що до Польщі постачають вугілля із окупованого Донбасу

Нагадаємо, заступник міністра економіки РФ заявляв, що Росія допомагає українським бойовикам продавати вугілля на міжнародних ринках, щоб останні могли забезпечити виплату пенсій та соціальних потреб, уникаючи блокаду Києва.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року український і турецький міністри енергетики обговорили питання перекриття можливостей для продажу до Туреччини вугілля, що видобувається на неконтрольованих українським урядом територіях Донбасу.

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