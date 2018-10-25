Россия продавала Польше уголь из оккупированного Донбасса - Климкин

"У нас есть информация, что с российской стороны есть манипуляции с углем из оккупированных территорий (Украины - ред.), который они мешают с российским углем, чтобы мы не могли это просто химически обнаружить, и затем оно идет в Турцию. Сейчас идет расследование. Кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шло в Польшу", - сообщил П.Климкин.

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Напомним, заместитель министра экономики РФ заявлял, что Россия помогает украинским боевикам продавать уголь на международных рынках, чтобы последние могли обеспечить выплату пенсий и социальных потребностей, избегая блокаду Киева.

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года украинский и турецкий министры энергетики обсудили вопросы перекрытия возможностей для продажи в Турцию угля, добываемого на неконтролируемых украинским правительством территориях Донбасса.