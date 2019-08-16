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Волкер: утверждение России о "внутреннем конфликте" на Донбассе надо отвергать

Волкер: утверждение России о "внутреннем конфликте" на Донбассе надо отвергать

Киев  •  УНН

 • 6993 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Очень важно, чтобы СМИ, правительства и граждане отвергали ложные утверждения России о том, что в Украине происходит "внутренний конфликт". Об этом спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Россия пытается вносить путаницу и отрицать то, что она делает. А это затрудняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе. Мол, это какие-то "волонтеры", "кто-то там в отпуске", "это конфликт между местными", "внутренний конфликт в Украине". И таким образом они отрицают свою ответственность", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по минским соглашениям.

"Поэтому очень важно, чтобы средства массовой информации,.. чтобы правительства - немецкое, французское, американское... чтобы любой, кто это комментирует - отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что происходит. Это Россия руководит военными формированиями (на Донбассе - ред.), это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования; это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов. Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма", - отметил Волкер.

Как сообщал УНН, ранее Волкер заявил, что США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату.

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