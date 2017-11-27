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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 8080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 21120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 29779 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 29741 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97446 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85887 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95852 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123590 просмотра

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Волкер о встрече с Сурковым: это шаг назад

Волкер о встрече с Сурковым: это шаг назад

Киев  •  УНН

 • 15014 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Третья встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в вопросе размещения на Донбассе охранной миссии ООН. Об этом Волкер сказал в интервью газете Politico, передает УНН.

"Наша третья встреча (с Сурковым - ред.), как вы сказали, была шагом назад. Они снова вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, которые не имеют отношения к Украине", - отметил Волкер.

Вместе с тем, спецпредставитель также подчеркнул, что США хотели бы найти общий язык с Россией, но РФ усложняет этот процесс.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна иметь доступ к оккупированному пророссийскими боевиками участку украино-российской границы, а также в составе миссии должны отсутствовать граждане РФ.

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