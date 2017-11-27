Волкер о встрече с Сурковым: это шаг назад

"Наша третья встреча (с Сурковым - ред.), как вы сказали, была шагом назад. Они снова вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, которые не имеют отношения к Украине", - отметил Волкер.

Вместе с тем, спецпредставитель также подчеркнул, что США хотели бы найти общий язык с Россией, но РФ усложняет этот процесс.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна иметь доступ к оккупированному пророссийскими боевиками участку украино-российской границы, а также в составе миссии должны отсутствовать граждане РФ.