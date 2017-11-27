Волкер про зустріч із Сурковим: це крок назад

"Наша третя зустріч (із Сурковим – ред.), як ви сказали, була кроком назад. Вони знову повернулися до своєї початкової пропозиції. Не знаю, яким після цього буде наступний крок. Можливо, це сталося за зовсім інших причин, які не мають стосунку до України", - зазначив Волкер.

Разом з тим, спецпредставник також наголосив, що США хотіли б порозумітися з Росією, але РФ ускладнює цей процес.

Раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі повинна мати доступ до окупованої проросійськими бойовиками ділянки україно-російського кордону, а також у складі місії повинні бути відсутні громадяни РФ.