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Волкер о решении трибунала: Россия не имеет никаких оснований удерживать моряков

Волкер о решении трибунала: Россия не имеет никаких оснований удерживать моряков

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Россия должна немедленно освободить украинских моряков. Об этом во время брифинга сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя решение международного трибунала по морскому праву, передает корреспондент УНН.

"Относительно моряков: мы полностью поддерживаем решение суда (международного трибунала - ред.). Нету никакого юридического основания для России продолжать удерживать этих моряков. На них незаконно напали в международных водах, их захватили и незаконно перевезли в Россию. С ними должны обращаться как с членами военных сил другого государства. Нет никаких оснований удерживать их в Росии. Мы акцентируем на их немедленном освобождении", - заявил дипломат.

Он одновременно отметил, что в то время как суд постановил свое решение, Россия заявила, что не намерена выполнять его.

"Стыд этим людям и их семьям. Мы надеемся, Россия изменит свои намерения относительно этого", - сказал Волкер.

Он добавил, что не существует "никаких сил", которые заставят РФ это сделать.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

Как сообщили в МИД, Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов.

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