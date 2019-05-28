Волкер про рішення Трибуналу: Росія не має жодних підстав утримувати моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Росія має негайно звільнити українських моряків. Про це під час брифінгу сказав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення міжнародного трибуналу з морського права, передає кореспондент УНН.
“Щодо моряків: ми повністю підтримуємо рішення суду (міжнародного трибуналу — ред.) щодо моряків. Нема жодної юридичної підстави для Росії продовжувати утримувати цих моряків. На них незаконно напали в міжнародних водах, їх захопили і незаконно перевезли в Росію. З ними мають поводитись як з членами військових сил іншої держави. Нема ніяких підстав утримувати їх в Росіі. Ми наголошуємо на їхньому негайному звільненні”, — заявив дипломат.
Він водночас зауважив, що в той час як трибунал постановив своє рішення, Росія заявила, що не має наміру виконувати його.
“Сором цим людям і їхнім сім’ям. Ми сподіваємось, Росія змінить свої наміри щодо цього”, — сказав Волкер.
Він додав, що не існує “жодних сил”, які змусять РФ це зробити.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.
Як повідомили у МЗС, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів у світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.