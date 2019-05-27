Україна проситиме, аби країни-партнери вимагали від РФ виконати наказ Трибуналу щодо моряків

"Завтра ми звертаємося до всіх наших партнерів. Ми готуємо листи на міністрів закордонних справ з тим, щоби вони всі звернулися до Російської Федерації, до пана Путіна, до пана Лаврова з тим, що вони зобов'язані відповідно до Міжнародної морської конвенції виконати рішення трибуналу і відпустити моряків і наші судна", - зазначила Зеркаль.

За її словами, Київ звернеться до міністрів закордонних справ усіх країн-партнерів України і країн, які є сторонами Міжнародної конвенції ООН з морського права. Мета звернення полягатиме у тому, щоб міжнародна спільнота чинила тиск на РФ з метою виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і суден.

”Ми ще будемо звертатися до генерального секретаря ООН з тим же самим, щоб вони забезпечили виконання наказу, як це передбачено процедурою. Це наш інструмент, який ми будемо застосовувати на всіх майданчиках”, - сказала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.