Волкер о Донбассе: международное сообщество не хочет еще одного Кипра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8605 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69831 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109452 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111680 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109352 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101857 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102938 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Волкер о Донбассе: международное сообщество не хочет еще одного Кипра

Волкер о Донбассе: международное сообщество не хочет еще одного Кипра

Киев  •  УНН

 • 2707 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Россия имеет два варианта действий на Донбассе - создать замороженный конфликт или вывести свои силы и способствовать размещению миротворцев ООН, кипрский вариант не рассматривается. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии, или Приднестровье, то это будет им много стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США на брифинге в Государственном департаменте.

Напомним, Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.

"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении Минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул Волкер.

Он исключил возможность преобразования ситуации в длительный конфликт.

"Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения Минских договоренностей", - подчеркнул Волкер.

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