Волкер о Донбассе: международное сообщество не хочет еще одного Кипра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Россия имеет два варианта действий на Донбассе - создать замороженный конфликт или вывести свои силы и способствовать размещению миротворцев ООН, кипрский вариант не рассматривается. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии, или Приднестровье, то это будет им много стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США на брифинге в Государственном департаменте.
Напомним, Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.
"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении Минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул Волкер.
Он исключил возможность преобразования ситуации в длительный конфликт.
"Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения Минских договоренностей", - подчеркнул Волкер.