Волкер о Донбассе: международное сообщество не хочет еще одного Кипра

"Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии, или Приднестровье, то это будет им много стоить. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы", - заявил специальный представитель США на брифинге в Государственном департаменте.

Напомним, Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.



"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении Минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул Волкер.

Он исключил возможность преобразования ситуации в длительный конфликт.

"Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения Минских договоренностей", - подчеркнул Волкер.