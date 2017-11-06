Волкер про Донбас: міжнародна спільнота не хоче ще одного Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Росія має два варіанти дій на Донбасі — створити заморожений конфлікт або вивести свої сили та сприяти розміщенню миротворців ООН, кіпрський варіант не розглядається. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
"Росія має два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії, чи Придністров’ї, то це буде їм багато коштувати. Однак, якщо захочуть, вони це зроблять попри великі витрати", - заявив спеціальний представник США на брифінгу в Державному департаменті.
Нагадаємо, Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Бєлграді.
"Альтернатива – це коли Росія виведе свої сили і сприятиме розміщенню миротворців ООН, що принесе всім мир і дозволить просуватись у втіленні Мінського процесу. Це – другий сценарій", - наголосив Волкер.
Він заперечив можливість перетворення ситуації на тривалий конфлікт.
"Міжнародна спільнота не хоче ще одного Кіпру. Не знаю скільки років вже є миротворці на Кіпрі. Не думаю, що цього хоче і Україна. Вона хоче відновити суверенітет на власній території і тому має стимули для втілення Мінських домовленостей".- наголосив Волкер.