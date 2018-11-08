Волкер вскоре посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину в конце ноября или в начале декабря текущего года. Об этом он сказал во время телефонной конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Я все еще обрабатываю свой график поездки и даты для посещения Украины, а также для встречи с моим российским коллегой (Владиславом Сурковым - ред.), поэтому я еще не имею точных данных. Надеюсь, что это еще в этом месяце. Если нет, то это будет в начале декабря", - сказал спецпредставитель.
Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер вместе с российским коллегой Владиславом Сурковым выразили желание провести встречу в ближайшие несколько недель, однако точная дата еще не согласована.
В Кремле подготовку новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера подтвердили еще в августе, однако она до сих пор так и не состоялась.
К настоящему моменту состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.