У Кремлі підтвердили підготовку нової зустрічі Суркова і Волкера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Кремлі підтвердили підготовку нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера, проте домовленості про місце і час поки немає. Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Наскільки я знаю, там йде підготовка, але поки не маю інформації щодо місця і за часу. Там, по-моєму, поки остаточно немає домовленості", - сказав Пєсков.
Говорячи про порядок зустрічі, представник Кремля, пояснив, що "це така регулярна звірка годинників".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше повідомив, що В.Сурков і К.Волкер проведуть нову зустріч в найближчому майбутньому.
До теперішнього моменту відбулося чотири зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера. Перша - 21 серпня в Мінську, друга і третя - в Белграді 7 жовтня і 13 листопада 2017 року відповідно, четверта - в Дубаї 26 січня 2018 року.