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У Кремлі підтвердили підготовку нової зустрічі Суркова і Волкера

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Кремлі підтвердили підготовку нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера, проте домовленості про місце і час поки немає. Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Кремлі підтвердили підготовку нової зустрічі Суркова і Волкера

"Наскільки я знаю, там йде підготовка, але поки не маю інформації щодо місця і за часу. Там, по-моєму, поки остаточно немає домовленості", - сказав Пєсков.

Говорячи про порядок зустрічі, представник Кремля, пояснив, що "це така регулярна звірка годинників".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше повідомив, що В.Сурков і К.Волкер проведуть нову зустріч в найближчому майбутньому.

До теперішнього моменту відбулося чотири зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера. Перша - 21 серпня в Мінську, друга і третя - в Белграді 7 жовтня і 13 листопада 2017 року відповідно, четверта - в Дубаї 26 січня 2018 року.

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