В Кремле подтвердили подготовку новой встречи Суркова и Волкера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Кремле подтвердили подготовку новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, однако договоренности о месте и времени пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Насколько я знаю, там идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, пока окончательно нет договоренности”, — сказал Песков.
Говоря о повестке встречи, представитель Кремля, пояснил, что “это такая регулярная сверка часов”.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что В.Сурков и К.Волкер проведут новую встречу в обозримом будущем.
До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.