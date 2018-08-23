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В Кремле подтвердили подготовку новой встречи Суркова и Волкера

Киев • УНН

 • 9084 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Кремле подтвердили подготовку новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, однако договоренности о месте и времени пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле подтвердили подготовку новой встречи Суркова и Волкера

“Насколько я знаю, там идет подготовка, но пока не имею информации по месту и по времени. Там, по-моему, пока окончательно нет договоренности”, — сказал Песков.

Говоря о повестке встречи, представитель Кремля, пояснил, что “это такая регулярная сверка часов”.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что В.Сурков и К.Волкер проведут новую встречу в обозримом будущем.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.

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