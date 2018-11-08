Волкер невдовзі відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер планує відвідати Україну наприкінці листопада або на початку грудня поточного року. Про це він сказав під час телефонної конференції, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
“Я все ще опрацьовую свій графік поїздки та дату для відвідування України, а також для зустрічі з моїм російським колегою (Владиславом Сурковим — ред.), тому я ще не маю точних даних. Сподіваюсь, що це ще цього місяця. Якщо ні, то це буде на початку грудня”, — сказав спецпредставник.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер разом з російським колегою Владиславом Сурковим висловили бажання провести зустріч у найближчі кілька тижнів, проте точна дата ще не узгоджена.
Нагадаємо, у Кремлі підготовку нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера підтвердили ще у серпні, проте вона досі так і не відбулась.
До теперішнього моменту відбулося чотири зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера. Перша — 21 серпня в Мінську, друга і третя — в Белграді 7 жовтня і 13 листопада 2017 року відповідно, четверта — в Дубаї 26 січня 2018 року.