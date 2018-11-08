Волкер найближчими тижнями очікує зустрічі із Сурковим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер разом з російським колегою Владиславом Сурковим висловили бажання провести зустріч у найближчі кілька тижнів, проте точна дата ще не узгоджена. Про це спецпредставник заявив, відповідаючи на запитання під час телефонного брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Пан Сурков і я, ми обидва висловив бажання зустрітись протягом наступних декількох тижнів. У нас поки що немає фіксованої дати, але думаю, що ми зможемо вибрати дату, зручну для нас обох”, — сказав він.
Нагадаємо, у Кремлі підготовку нової зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера підтвердили ще у серпні, проте вона досі так і не відбулась.
До теперішнього моменту відбулося чотири зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера. Перша — 21 серпня в Мінську, друга і третя — в Белграді 7 жовтня і 13 листопада 2017 року відповідно, четверта — в Дубаї 26 січня 2018 року.