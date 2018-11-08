Волкер найближчими тижнями очікує зустрічі із Сурковим

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер разом з російським колегою Владиславом Сурковим висловили бажання провести зустріч у найближчі кілька тижнів, проте точна дата ще не узгоджена. Про це спецпредставник заявив, відповідаючи на запитання під час телефонного брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.