Волкер в ближайшие недели ожидает встречи с Сурковым

"Господин Сурков и я, мы оба выразил желание встретиться в течение следующих нескольких недель. У нас пока нет фиксированной даты, но думаю, что мы сможем выбрать дату, удобную для нас обоих", - сказал он.

Напомним, в Кремле подготовку новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера подтвердили еще в августе, однако она до сих пор так и не состоялась.

К настоящему моменту состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.