Волкер в ближайшие недели ожидает встречи с Сурковым
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер вместе с российским коллегой Владиславом Сурковым выразили желание провести встречу в ближайшие несколько недель, однако точная дата еще не согласована. Об этом спецпредставитель заявил, отвечая на вопросы в ходе телефонного брифинга в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Господин Сурков и я, мы оба выразил желание встретиться в течение следующих нескольких недель. У нас пока нет фиксированной даты, но думаю, что мы сможем выбрать дату, удобную для нас обоих", - сказал он.
Напомним, в Кремле подготовку новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера подтвердили еще в августе, однако она до сих пор так и не состоялась.
К настоящему моменту состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.