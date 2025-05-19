Волка, гулявшего по улицам, поймали в Запорожье

В Хортицком районе Запорожья отловили волка, свободно передвигавшегося по улицам города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Детали

"В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на территории Хортицкого района был замечен волк", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, хищник сбежал из частного вольера, перепрыгнув через ограждение.

Полиция оперативно передала ориентировку патрульным нарядам. Через несколько часов животное обнаружили, его местонахождение контролировали до прибытия владелицы. Женщина поместила волка в клетку и вернула к месту содержания.

Как установили правоохранители, волк проживает в частном вольере уже 11 лет. У хозяйки есть все необходимые документы на его содержание.

Дополнительно

Содержание диких животных в неволе допускается при наличии разрешения, выдаваемого центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды. Содержание диких животных в неволе без разрешения допускается в случае временного содержания спасенного пострадавшего животного.

Справочно

При встрече с диким животным надо: немедленно обратиться по номеру 102; не пугать животное, при возможности дать ему уйти самому; не делать резких движений и не убегать.

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