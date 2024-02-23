В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Самая главная причина стремительного роста количества случаев бешенства среди животных - ограниченные возможности выполнения комплекса мер борьбы с бешенством из-за военного положения. В 2022 году иммунизация диких животных не проводилась и была восстановлена только в 2023 году, и то частично. О причинах болезни, ее последствиях и путях урегулирования проблемы в интервью УНН рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В Украине наблюдается рост количества случаев бешенства среди животных. Расскажите о причинах и принятых мерах?

Действительно, с прошлого года фиксируем рост случаев заболевания животных бешенством по сравнению с предыдущими годами. Если сравнить 2023 год против 2022 - имеем рост в 2,3 раза.

Причина одна - в связи с военным положением у нас ограничены возможности выполнения комплекса мероприятий по борьбе с бешенством. Это не только вакцинация домашних животных, а и пероральная иммунизация диких плотоядных животных, депопуляция хищников, обращение с бездомными животными в части проведения вакцинации, мониторинг эпизоотического состояния, систематическое обследование угодий, где обитают дикие животные и тому подобное. Это работа не одного ведомства, а сотрудничество Госпродпотребслужбы, местных общин, волонтерских организаций, лесных хозяйств и охотничьих объединений.

Диких плотоядных животных считают основным источником возбудителя болезни. Известно, что в начале действия военного положения пероральная иммунизация против бешенства среди диких плотоядных животных не проводилась. Возобновлена ли кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных в 2023 году?

Да, но не во всех областях Украины. Следует отметить, что проведение указанных кампаний возможно только при условии наземного распределения приманок, из-за запрета использования воздушного пространства вследствие введения военного положения на территории Украины. Вполне логично, что обрабатывается меньшая площадь территорий, обработка угодий, к которым сложно добраться человеку и тому подобное.

Были созданы рабочие группы, в состав которых вошли специалисты ветеринарной медицины, лесоводы, охотники и тому подобное.

Совместными усилиями был осуществлен большой объем работы, а именно обработано 118 710,816 км² площади территорий Украины при пероральной иммунизации.

Кроме того, наши специалисты ветеринарной медицины осуществили парентеральную прививку 4,9 млн домашних животных, провели широкомасштабную информационную кампанию с привлечением медиа, территориальных громад, общественных организаций и объединений.

Также необходимо отметить, что на территориях боевых действий мы не имеем возможности провести нашу работу. И, как всем понятно, контроль за миграцией животных не реально осуществить. Поэтому работа специалистов Госпродпотребслужбы в прифронтовых регионах является сверхважной.

Сейчас активно сотрудничаем с территориальными громадами и призываем граждан не забывать осуществлять прививки своих домашних животных старше 3-месячного возраста ежегодно. Для этого необходимо лишь обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в вашем регионе.

Какие меры планирует принять Госпродпотребслужба в этом году?

В 2024 году не планируем останавливаться на достигнутом. В планах - осуществить вакцинацию домашних животных, сотрудничать с областными военными администрациями по проведению кампаний по перероральной иммунизации и охвата значительно большей территории обработки, также провести информационную кампанию по повышению осведомленности населения по борьбе с бешенством. Необходимо объяснить общественности, как важно делать ежегодную прививку четверолапого любимца. Ведь таким образом не только будет сохранено здоровье животного, но и собственной семьи. Бешенство - это общее заболевание как и для человека, так и для животного.

Решает ли проблему корректировка количества животных, то есть санитарная охота?

На это нужно разрешение областных военных администраций. Вопрос получения разрешения на проведение санитарного отстрела хищников рассматривается на заседаниях совета обороны области и после - на заседаниях государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий соответствующего уровня. В группы, которые приводят плотность хищных животных к установленным нормам, входят пользователи охотничьих угодий и егерская служба.

О проведении регуляции численности хищных животных - дату и место осуществления мероприятий - органы местного самоуправления сообщают Национальную полицию и Госпродпотребслужбу.

Согласование для осуществления диагностического отстрела среди диких плотоядных животных (красной лисы) было получено в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областях.

Почему бешенство больше фиксируется у домашних животных чем у диких? Есть ли другие источники бешенства, кроме диких животных?

По данным 2023 года, чаще всего случаи заболевания животных бешенством наблюдаем у кошек - 421, собак - 317, лисиц красных - 225 и КРС - 82.

Чаще всего в дикой природе болеют красные лисы, которые являются главным резервуаром и распространителем вируса бешенства. У больных лисиц наблюдается не свойственное поведение, в частности теряется страх, в результате чего больное животное заходит на хозяйственный двор. В случае контакта с домашним животным у последнего происходит заражение.

Также волки, еноты, барсуки, медведи, белки и другие животные являются переносчиками заболевания.

Заражение человека бешенством происходит в основном через укусы больным животным, или вследствие попадания его слюны на свежие ранения, царапины кожи или слизистые оболочки. Только вовремя оказанный комплекс антирабической помощи может уберечь пострадавших людей от смертельных последствий.

А как определить бешеное животное? Что делать до нападения, а что - после?

Признаки бешенства очень разнообразны. Наиболее характерные - слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, но иногда признаки могут отсутствовать

У собак и кошек бешенство протекает в двух формах: буйной и тихой.

Больное буйной формой животное становится агрессивным, прячется по углам, часто меняет место жительства, убегает из дома, грызет несъедобные предметы из-за искажения аппетита. Голос - пропадает.

Собака становится раздражительной, отказывается от еды и воды, не откликается на зов, не слушается хозяина. У нее подвисает хвост и нижняя челюсть, обильно выделяется слюна, появляется шаткость походки. Животное способно молча, без лая, наброситься на встречных и укусить их.

Наиболее опасна другая форма бешенства - тихая. Основные признаки болезни могут быть выражены слабо.

Самая простая защита - избегание контакта с инфицированными животными. Не трогайте их и, по возможности, избегайте зон, где они могут обитать. Ведь, например, стаи диких собак могут защищать свою территорию и напасть первыми.

Около 40% жертв укусов предположительно одичавших собак - дети в возрасте до 15 лет. Разъясняйте детям о необходимости избегания контактов с дикими и бездомными животными.

Если есть подозрение, что домашнее животное заболело, то необходимо немедленно обратиться в Госпродпотребслужбу в регионе.

Какие шансы выжить у домашнего животного после инфицирования бешенством?

В случае выявления заболевания у домашнего животного шансы выживания являются нулевыми. Потому что лекарств от заболевания бешенством в мире не существует. В данном случае, уже повреждена центральная нервная система и течение заболевания заканчивается только летально.

Также, в случае выявления заболевания, в соответствии с Инструкцией "О мерах по борьбе с бешенством животных", по представлению Госпродпотребслужбы решением местной ГНПК объявляется неблагополучным населенный пункт или его части по этому заболеванию, вводятся карантинные ограничения и разрабатывается план мероприятий по ликвидации бешенства.

В неблагополучном пункте специалисты Госпродпотребслужбы осуществляют осмотр животных, прививают их против бешенства, выявляют больных и подозрительных на заражение бешенством животных.