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Вовка, що гуляв вулицями, спіймали у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У Хортицькому районі Запоріжжя поліція відловила вовка, який втік з приватного вольєра. Тварину повернули власниці, яка має всі необхідні документи на утримання.

Вовка, що гуляв вулицями, спіймали у Запоріжжі

У Хортицькому районі Запоріжжя відловили вовка, що вільно пересувався вулицями міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Деталі

"До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на території Хортицького району був помічений вовк", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, хижак втік із приватного вольєра, перестрибнувши через огорожу.

Поліція оперативно передала орієнтування патрульним нарядам. Через кілька годин тварину виявили, її місцеперебування контролювали до прибуття власниці. Жінка помістила вовка в клітку та повернула до місця утримання.

Як встановили правоохоронці, вовк проживає у приватному вольєрі вже 11 років. Господарка має всі необхідні документи на його утримання.

Додатково

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

Довідково

При зустрічі з дикою твариною треба: негайно звернутися за номером 102; не лякати тварину, при можливості дати їй піти самій; не робити різких рухів й не втікати.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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