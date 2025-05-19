Вовка, що гуляв вулицями, спіймали у Запоріжжі
Київ • УНН
У Хортицькому районі Запоріжжя поліція відловила вовка, який втік з приватного вольєра. Тварину повернули власниці, яка має всі необхідні документи на утримання.
У Хортицькому районі Запоріжжя відловили вовка, що вільно пересувався вулицями міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
Деталі
"До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на території Хортицького району був помічений вовк", - ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, хижак втік із приватного вольєра, перестрибнувши через огорожу.
Поліція оперативно передала орієнтування патрульним нарядам. Через кілька годин тварину виявили, її місцеперебування контролювали до прибуття власниці. Жінка помістила вовка в клітку та повернула до місця утримання.
Як встановили правоохоронці, вовк проживає у приватному вольєрі вже 11 років. Господарка має всі необхідні документи на його утримання.
Додатково
Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
Довідково
При зустрічі з дикою твариною треба: негайно звернутися за номером 102; не лякати тварину, при можливості дати їй піти самій; не робити різких рухів й не втікати.
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