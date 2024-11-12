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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

Киев  •  УНН

02:39 • 749 просмотра

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В пункте пропуска «Ягодин» пограничники обнаружили икону XIX века в вещах 37-летней жительницы Харьковщины. Предмет старины, датированный 1880 годом, изъят для проведения экспертизы.

На Волыни пограничники предотвратили вывоз за границу старинной иконы XIX века, которая может представлять культурную ценность. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили старинную икону. Нашли ее во время оформления рейсового автобуса "Киев - Новый Двор-Мазовецкий",

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предмет старины, датированный 1880 годом, в личных вещах везла пассажирка, 37-летняя жительница Харьковщины, которая ехала в Польшу. 

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Находку изъяли работники таможни. Представляет ли она культурную или историческую ценность, установит экспертиза.

Напомним

Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска "Вилок". Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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