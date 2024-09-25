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Прикордонники на Закарпатті запобігли вивезенню з України старовинної скрипки

Прикордонники на Закарпатті запобігли вивезенню з України старовинної скрипки

Київ • УНН

 • 20253 перегляди

Прикордонники вилучили скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 року у 21-річної українки на пункті пропуску "Вилок". Інструмент передано на експертизу для визначення його культурної та історичної цінності.

21-річна українка намагалася вивезти з України до Румунії старовинну скрипку. Інструмент вилучили та передали для проведення експертизи. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.

У пункті пропуску "Вилок" прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками запобігли вивезенню з України скрипки Albert Schlegel Markneukirchen, яка можливо становить культурну чи історичну цінність. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що музичний інструмент, датований 1946 роком, перевозила серед особистих речей 21-річна громадянка України. Дівчина прямувала до сусідньої Угорщини.

Прикордонники додали, що виявлену скрипку вилучили та передали для проведення експертизи.

Нагадаємо

У травні цього року скрипка "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва, що потенційно має культурну та історичну цінність, була знайдена в багажному відділенні автомобіля на прикордонному пункті пропуску "Краківець".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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