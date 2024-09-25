Пограничники на Закарпатье предотвратили вывоз из Украины старинной скрипки
Киев • УНН
Пограничники изъяли скрипку Albert Schlegel Markneukirchen 1946 года у 21-летней украинки на пункте пропуска «Вилок». Инструмент передан на экспертизу для определения его культурной и исторической ценности.
21-летняя украинка пыталась вывезти из Украины в Румынию старинную скрипку. Инструмент изъяли и передали для проведения экспертизы. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.
В пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками предотвратили вывоз из Украины скрипки Albert Schlegel Markneukirchen, которая возможно представляет культурную или историческую ценность. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины,
Детали
Отмечается, что музыкальный инструмент, датированный 1946 годом, перевозила среди личных вещей 21-летняя гражданка Украины. Девушка направлялась в соседнюю Венгрию.
Пограничники добавили, что обнаруженную скрипку изъяли и передали для проведения экспертизы.
Напомним
В мае этого года скрипка "Antonius Stradivarius" 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска "Краковец".