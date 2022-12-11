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Волынь: непогода в области оборвала линии электропередач и повалила опоры

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поваленные опоры, информирует глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram, передает УНН.

Детали

Обрывы привели к массовым обесточениям в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская, Ковельская, Старовижовская и Маневицкая ОТГ).

Больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин.

"Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды", - сообщил чиновник.

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