Волинь: негода в області обірвала лінії електропередач та повалила опори

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Обриви спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька ОТГ).

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - повідомив чиновник.

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