Волинь: негода в області обірвала лінії електропередач та повалила опори
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в Telegram, передає УНН.
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Обриви спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька ОТГ).
Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.
"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - повідомив чиновник.
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