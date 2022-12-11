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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23265 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Волинь: негода в області обірвала лінії електропередач та повалила опори

Волинь: негода в області обірвала лінії електропередач та повалила опори

Київ • УНН

 • 809972 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в Telegram, передає УНН.

Деталі

Обриви спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька ОТГ).

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

"Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - повідомив чиновник.

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Українські Національні Новини

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