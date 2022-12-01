Листопад-2022 виявився одним із найвологіших у Києві за останні 140 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Цьогорічна осінь виявилась доволі теплою. У столиці листопад видався одним із найвологіших, за місяць випало 115% кліматичної норми опадів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.
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«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С», - ідеться у повідомленні.
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За словами метеорологів, найхолоднішим днем було 20 листопада, мінімальна температура знизилась під ранок до -5,0°С, а найтеплішим – 9 листопада, коли максимальна температура досягла +13,3°С.
Як зазначається, за місяць на проспекті Науки випало 99 міліметрів опадів, що становить 115% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року.
«3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 17 мм. Але загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%», - зазначили фахівці.
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