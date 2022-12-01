Ноябрь-2022 оказался одним из самых влажных в Киеве за последние 140 лет

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Нынешняя осень оказалась достаточно теплой. В столице ноябрь выдался одним из самых влажных, за месяц выпало 115% климатической нормы осадков. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Цитата

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С», - говорится в сообщении.

Детали

По словам метеорологов, самым холодным днем ​​было 20 ноября, минимальная температура снизилась к утру до -5,0°С, а самым теплым – 9 ноября, когда максимальная температура достигла +13,3°С.

Как отмечается, за месяц на проспекте Науки выпало 99 миллиметров осадков, что составляет 115% климатической нормы. Это обеспечило ему 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года.

«3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 17 мм. Но в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%», - отметили специалисты.

Дополнение

В Украину идут антициклоны Erik и Gordon.

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