Ноябрь-2022 оказался одним из самых влажных в Киеве за последние 140 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Нынешняя осень оказалась достаточно теплой. В столице ноябрь выдался одним из самых влажных, за месяц выпало 115% климатической нормы осадков. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
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«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С», - говорится в сообщении.
Детали
По словам метеорологов, самым холодным днем было 20 ноября, минимальная температура снизилась к утру до -5,0°С, а самым теплым – 9 ноября, когда максимальная температура достигла +13,3°С.
Как отмечается, за месяц на проспекте Науки выпало 99 миллиметров осадков, что составляет 115% климатической нормы. Это обеспечило ему 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года.
«3 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 17 мм. Но в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%», - отметили специалисты.
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