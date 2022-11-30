В Україну йдуть антициклони Erik та Gordon: синоптик розповіла, яка буде погода
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україну йдуть антициклони Erik та Gordon. Завтра опадів не передбачається, але очікується морозна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, інформує УНН.
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«Антициклони Erik та Gordon зумовлять на значній частині континентальної Європи суху погоду, включно, звичайно, з Україною. Найближчої ночі на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, окремих районах Вінницької та Хмельницької областей очікується -5...-10 градусів. Проте на решті території України вночі буде помірно морозно -1...-5 градусів», - написала вона.
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За її інформацією, вітер залишається східним, південно-східним, поривчастим, а на сході та південному сході України ймовірні сильні штормові пориви, включно з водною прибережною зоною.
Діденко попередила, що на дорогах буде ожеледиця.
Щодо української столиці, то в Києві передбачається -6...-9 градусів. Вдень у четвер очікується 0-2 градуси морозу. Опадів 1-го грудня не буде.
Доповнення
Синоптики прогнозують безсніжний та морозний перший день календарної зими в Україні - на більшості території країни мінусова температура триматиметься як уночі, так і вдень.