В Украину идут антициклоны Erik и Gordon: синоптик рассказала, какая будет погода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украину идут антициклоны Erik и Gordon. Завтра осадков не ожидается, но ожидается морозная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, сообщает УНН.
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«Антициклоны Erik и Gordon предопределят на значительной части континентальной Европы сухую погоду, включая, конечно, Украину. В ближайшую ночь в Киевской, Житомирской, Черниговской, отдельных районах Винницкой и Хмельницкой областей ожидается -5...-10 градусов. Однако на остальной территории Украины ночью будет умеренно морозно -1...-5 градусов», - написала она.
Детали
По ее информации, ветер остается восточным, юго-восточным, порывистым, а на востоке и юго-востоке Украины вероятны сильные штормовые порывы, включая водную прибрежную зону.
Диденко предупредила, что на дорогах будет гололедица.
Что касается украинской столицы, то в Киеве предполагается -6...-9 градусов. Днем в четверг ожидается 0-2 градуса мороза. Осадков 1 декабря не будет.
Дополнение
Синоптики прогнозируют бесснежный и морозный первый день календарной зимы в Украине – на большинстве территории страны минусовая температура будет держаться как ночью, так и днем.