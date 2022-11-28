Зима прийде з морозами: синоптики дали прогноз на початок грудня

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 29 листопада, у більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. При цьому вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень на Закарпатті та у південній частині 4-9° тепла.

У наступні дві доби, 30 листопада і 1 грудня, по країні очікується погода без опадів, лише у північних областях вночі 30 листопада місцями невеликий сніг; температура вночі 1-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

2 грудня, за прогнозом, у більшості західних областей, вдень і на Вінниччині та в південній частині країни, 3 грудня в Україні невеликий сніг (на півдні країни переважно дощ).

Температура 2-3 грудня вночі 1-6° морозу (2 грудня у північній частині до 9° морозу), вдень від 4° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та у південних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, у Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Доповнення

Укргідрометцентр прогнозує, що взимку морози не будуть тривалими.