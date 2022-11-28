Зима придет с морозами: синоптики дали прогноз на начало декабря

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 29 ноября, в большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. При этом ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем ​​на Закарпатье и в южной части 4-9° тепла.

В последующие двое суток, 30 ноября и 1 декабря, по стране ожидается погода без осадков, лишь в северных областях ночью 30 ноября местами небольшой снег; температура ночью 1-8° мороза, днем ​​0-5° мороза, в Закарпатье и юге страны ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

2 декабря, по прогнозу, в большинстве западных областей, днем ​​и в Винницкой и южной части страны, 3 декабря в Украине небольшой снег (на юге страны преимущественно дождь).

Температура 2-3 декабря ночью 1-6° мороза (2 декабря в северной части до 9° мороза), днем ​​от 4° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в южных областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла, в Крыму ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°.

Дополнение

Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой морозы не будут длительными.