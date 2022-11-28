Зима придет с морозами: синоптики дали прогноз на начало декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Синоптики прогнозируют бесснежный и морозный первый день календарной зимы в Украине – на большинстве территории страны минусовая температура будет держаться как ночью, так и днем. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 29 ноября, в большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. При этом ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем на Закарпатье и в южной части 4-9° тепла.
В последующие двое суток, 30 ноября и 1 декабря, по стране ожидается погода без осадков, лишь в северных областях ночью 30 ноября местами небольшой снег; температура ночью 1-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Закарпатье и юге страны ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.
2 декабря, по прогнозу, в большинстве западных областей, днем и в Винницкой и южной части страны, 3 декабря в Украине небольшой снег (на юге страны преимущественно дождь).
Температура 2-3 декабря ночью 1-6° мороза (2 декабря в северной части до 9° мороза), днем от 4° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в южных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла, в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
Дополнение
Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой морозы не будут длительными.