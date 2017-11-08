Волейболистки Химика получили 50-ю победу подряд на всеукраинской арене

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8506 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69743 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135534 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109434 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111665 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109341 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101848 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106231 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102936 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148561 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Волейболистки Химика получили 50-ю победу подряд на всеукраинской арене

Волейболистки Химика получили 50-ю победу подряд на всеукраинской арене

Киев  •  УНН

 • 7662 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В поединке женской волейбольной Суперлиги ВК "Галичанка-ТНЭУ-Гадз" встретился с действующими чемпионками южненского "Химика", сообщает УНН со ссылкой на ФВУ.

Настоящую борьбу на равных "Галичанке" удалось навязать лишь во второй партии, однако и ее виграли волейболистки из Южного. В результате победа "Химика" 3: 0 - 25:13, 25:23, 25:19.

Примечательно, что эта победа стала для "Химика" 50-й подряд, добытой на всеукраинской арене, и 47-й подряд - в чемпионате Украины (стартовала эта серия 17 апреля 2016).

Стоит отметить, что "Химик", потеряв один балл накануне также в игре с "Галичанкой" (3: 2), пропустил на первое место луцкую "Волынь-Университет-ОДЮСШ", дважды взяла верх над винницким "Билозгар-Медуниверситет". В волынской команды после 6-ти матчей в активе 18 очков, в южненских волейболисток - на 1 очко меньше.

Добавим также, очные поединки лидеров состоятся уже в ближайшем туре в Луцке.

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