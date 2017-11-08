Волейболистки Химика получили 50-ю победу подряд на всеукраинской арене

Настоящую борьбу на равных "Галичанке" удалось навязать лишь во второй партии, однако и ее виграли волейболистки из Южного. В результате победа "Химика" 3: 0 - 25:13, 25:23, 25:19.

Примечательно, что эта победа стала для "Химика" 50-й подряд, добытой на всеукраинской арене, и 47-й подряд - в чемпионате Украины (стартовала эта серия 17 апреля 2016).

Стоит отметить, что "Химик", потеряв один балл накануне также в игре с "Галичанкой" (3: 2), пропустил на первое место луцкую "Волынь-Университет-ОДЮСШ", дважды взяла верх над винницким "Билозгар-Медуниверситет". В волынской команды после 6-ти матчей в активе 18 очков, в южненских волейболисток - на 1 очко меньше.

Добавим также, очные поединки лидеров состоятся уже в ближайшем туре в Луцке.