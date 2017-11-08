Волейболістки Хіміка здобули 50-ту перемогу поспіль на всеукраїнській арені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У поєдинку жіночої волейбольної Суперліги ВК "Галичанка-Тнеу-ГАДЗ" зустрівся із чинними чемпіонками южненським "Хіміком", повідомляє УНН з посиланням на ФВУ.
Справжню боротьбу на рівних "Галичанці" вдалося нав'язати лише у другій партії, проте і її виграли волейболістки з Южного. Як наслідок перемога "Хіміка" 3:0 – 25:13, 25:23, 25:19.
Примітно, що ця перемога стала для "Хіміка" 50-ю поспіль, здобутою на всеукраїнській арені, і 47-ю поспіль – у чемпіонаті України (стартувала ця серія 17 квітня 2016 року).
Варто відзначити, що "Хімік", втративши один бал напередодні також у грі з "Галичанкою" (3:2), пропустив на перше місце луцьку "Волинь-Університет-ОДЮСШ", котра двічі взяла гору над вінницьким "Білозгаром-Медуніверситет". У волинської команди після 6-ти матчів у активі 18 очок, у южненських волейболісток – на 1 очко менше.
Додамо також, очні поєдинки лідерів відбудуться вже в найближчому турі в Луцьку.