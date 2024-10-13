Войска рф совершили 34 обстрела приграничных территорий Сумщины: зафиксировано 73 взрыва
Киев • УНН
российские войска совершили 34 обстрела приграничных территорий Сумской области 12 октября. Зафиксировано 73 взрыва в 9 общинах, использовались минометы, артиллерия, дроны и КАБ.
В течение дня, 12 октября, россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады,
Детали
- Речковская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из миномета (20 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (5 взрывов).
- Хотинская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (12 взрывов). Также были удары FPV-дронов (12 взрывов).
- Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Сумская громада: нанесен ракетный удар (1 взрыв).
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