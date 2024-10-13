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Войска рф совершили 34 обстрела приграничных территорий Сумщины: зафиксировано 73 взрыва

Войска рф совершили 34 обстрела приграничных территорий Сумщины: зафиксировано 73 взрыва

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 21:12  •  3513 просмотра

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российские войска совершили 34 обстрела приграничных территорий Сумской области 12 октября. Зафиксировано 73 взрыва в 9 общинах, использовались минометы, артиллерия, дроны и КАБ.

В течение дня, 12 октября, россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Речковская община: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг бил из миномета (20 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (5 взрывов).
  • Хотинская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
  • Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (12 взрывов). Также были удары FPV-дронов (12 взрывов).
  • Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Сумская громада: нанесен ракетный удар (1 взрыв).

На Сумщине разоблачили военнослужащего, который распространял информацию о расположении войск12 октября 2024, 12:07 • 26645 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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