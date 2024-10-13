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Війська рф здійснили 34 обстріли прикордонних територій Сумщини: зафіксовано 73 вибухи

Київ • УНН

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російські війська здійснили 34 обстріли прикордонних територій Сумської області 12 жовтня. Зафіксовано 73 вибухи у 9 громадах, використовувалися міномети, артилерія, дрони та КАБ.

Війська рф здійснили 34 обстріли прикордонних територій Сумщини: зафіксовано 73 вибухи

Протягом дня, 12 жовтня, росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 73 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Річківська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог бив з міномету (20 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
  • Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух), КАБ (5 вибухів).
  • Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів). Також були удари FPV-дронів (12 вибухів).
  • Великописарівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Сумська громада: завдано ракетного удару (1 вибух).

На Сумщині викрито військовослужбовця, який поширював інформацію про розташування військ12.10.24, 15:07 • 30940 переглядiв

Ольга Розгон

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