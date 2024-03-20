Войска рф получили на вооружение танк "Армата", но на фронт он не поедет: в британской разведке объяснили причины

Британская разведка подтвердила получение российскими войсками танка "Армата", но танк не отправят в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества. Об этом говорится в отчете разведки, передает УНН.

Детали

Было подтверждено, что основной боевой танк "Армата" поступил на вооружение российских военных, но не будет развернут в Украине. Это очень вероятно из-за высоких затрат и потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою - указывают в разведке.

В разведке отмечают, что в ОПК рф утверждают, что изготавливать новые танки "Армата" слишком дорого.

Украина с начала вторжения уничтожила 2600 танков рф, поэтому в разведке также отмечают, что рф не отправит танки "Армата" на фронт из-за эффективности украинской техники и тактики и уязвимости танкового парка рф.

Напомним

российское военное руководство отказалось направлять на фронт в Украину свои танки нового поколения "Армата" из-за опасений репутационного ущерба от их потерь и их недостаточного количества.