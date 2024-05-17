Войска рф обстреляли из танка Невское на Луганщине, разрушено шесть домов - ОВА
Киев • УНН
российские войска обстреляли из танка село Невское в Луганской области, разрушив шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске ведется за собственные средства жителей, а новые инвесторы не выплачивают уволенным шахтерам в "лнр" деньги, которые им задолжали.
Оккупанты обстреляли Невское из танка - разрушены шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске происходит за свой счет, освобожденным шахтерам в "лнр" новые инвесторы не выплачивают причитающиеся средства. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
Расположенное неподалеку от линии фронта село вчера подверглось многочисленным обстрелам. Огонь открывался из артиллерии и из танка. Били россияне по жилой застройке и логистическим путям. Разного рода разрушения нанесены шести домам. Есть повреждения домохозяйств и помещений и в Новолюбовке, которая тоже в течение дня находилась под прицелом оккупантов. По Макеевке захватчики ударили из реактивной системы "Град" в то время, когда наши полицейские пытались раздать местным жителям хлев. По предварительной информации, никто не пострадал. Также из минометов и артиллерии противник ударил по Стельмаховке и Куземовке
Детали
На Купянском направлении российские войска продолжают атаковали у Мясожаровки и других населенных пунктов. В отдельных районах наши Защитники проводят мероприятия по улучшению тактического положения.
На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону украинских воинов.
В ходе оборонительных действий на Северском направлении потерь позиций не допущено.
Дополнение
На шахте "Белореченская" очередное обещание не выполнил российский инвестор. Получив предприятие от так называемой "лнр" при отсутствии конкурентов, новый хозяин сразу стал избавляться от неутешительного наследства. Начал с сокращения штата. Горняков и инженерный персонал оставили без работы, но положенные средства, которые выплачивают при увольнении, и заработную плату за последние месяцы им не начислили.
Также сообщается, что показательная отстройка в Лисичанске завершилась еще на неудачной попытке включить централизованное отопление. Так, жители домов, расположенных в районе улицы Красная, жалуются на полное отсутствие внимания оккупационных властей к проблемам населения. Восстановление жилья происходит исключительно за счет собственных средств лисичан.
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российские войска обстреляли из танка село Невское в Луганской области, разрушив шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске ведется за собственные средства жителей, а новые инвесторы не выплачивают уволенным шахтерам в "лнр" деньги, которые им задолжали.
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