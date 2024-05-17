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Війська рф обстріляли із танка Невське на Луганщині, зруйновано шість будинків - ОВА

Війська рф обстріляли із танка Невське на Луганщині, зруйновано шість будинків - ОВА

Київ • УНН

 • 24695 перегляди

російські війська обстріляли з танка село Невське в Луганській області, зруйнувавши шість будинків, відновлення житла в Лисичанську ведеться за власні кошти мешканців, а нові інвестори не виплачують звільненим шахтарям в "лнр" гроші, які їм заборгували.

Окупанти обстріляли Невське з танку – зруйновані шість будинків, відбудова житла в Лисичанську відбувається власним коштом, звільненим шахтарям в "лнр" нові інвестори не виплачують належні кошти. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Розташоване неподалік до лінії фронту село учора зазнало чисельних обстрілів. Вогонь відкривався з артилерії та з танку. Били росіяни по житловій забудові та логістичних шляхах. Різного роду руйнувань завдано шістьом будинкам. Є пошкодження домогосподарств та приміщень і у Новолюбівці, яка теж упродовж дня перебувала під прицілом окупантів. По Макіївці загарбники вдарили з реактивної системи "Град" у той час, коли наші поліцейські намагалися роздати місцевим жителям хлів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також з мінометів та артилерії противник вдарив по Стельмахівці та Куземівці

повідомив очільник Луганщини Артем Лисогор.

Деталі

На Куп’янському напрямку російські війська продовжують атакували біля М’ясожарівки та інших населених пунктів. В окремих районах наші Захисники проводять заходи з покращення тактичного положення.

На Лиманському напрямку окупанти вісім разів намагалися прорвати оборону українських воїнів.

В ході оборонних дій на Сіверському напрямку втрат позицій не допущено.

Доповнення

На шахті "Білоріченська" чергову обіцянку не виконав російський інвестор. Отримавши підприємство від так званої "лнр" за відсутності конкурентів, новий господар одразу став позбавлятися невтішного спадку. Почав зі скорочення штату. Гірників та інженерний персонал залишили без роботи, але належні кошти, які виплачують при звільненні, і заробітну плату за останні місяці їм не нарахували.

Також повідомляється, що показова відбудова в Лисичанську завершилася ще на невдалій спробі увімкнути централізоване опалення. Так, жителі будинків, розташованих в районі вулиці Красна, скаржаться про повну відсутність уваги окупаційної влади до проблем населення. Відновлення житла відбувається виключно власним коштом лисичан.

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