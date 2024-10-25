Войска рф обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
российские войска атаковали 15 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 326 ударов различными видами вооружения. Зафиксировано 20 авиаударов, 158 атак БпЛА, 9 обстрелов РСЗО и 139 артиллерийских обстрелов.
российские войска за сутки совершили 326 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 326 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области,
Детали
- Войска рф осуществили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Железнодорожному, Малой Токмачке, Левадному, Новогригорьевке и Красной Кринице.
- 158 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.
- 139 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Новоселовки и Гуляйпольского.
Также отмечается, что поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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