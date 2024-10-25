Війська рф обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
російські війська атакували 15 населених пунктів Запорізької області, завдавши 326 ударів різними видами озброєння. Зафіксовано 20 авіаударів, 158 атак БпЛА, 9 обстрілів РСЗВ та 139 артилерійських обстрілів.
Російські війська за добу здійснили 326 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Протягом доби окупанти завдали 326 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області,
Деталі
- Війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці.
- 158 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
- 9 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
- 139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.
Також зазначається, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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