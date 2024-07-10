Днем, 10 июля, войска рф атаковали поселок Новоэкономичное Гродовской громады, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

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По словам главы ОГА, россияне нанесли 2 авиаудара по поселку - разрушили 3 дома и хозяйственную постройку, повредили 16 частных домов.

По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Новоэкономичного Гродовской громады. (...) К сожалению, это лишь предварительная информация и окончательные последствия обстрела будут установлены со временем - заявил Филашкин.

Он также призвал жителей Донецкой области эвакуироваться прифронтовых территорий.

По Донецкой области враг ударил авиабомбами, из РСЗО и дроном: есть погибший, среди раненых - ребенок