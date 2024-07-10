Киев • УНН
10 июля российские войска атаковали село Новоэкономичное в Донецкой области, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще один был ранен, повреждены несколько домов.
Днем, 10 июля, войска рф атаковали поселок Новоэкономичное Гродовской громады, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще один получил ранения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По словам главы ОГА, россияне нанесли 2 авиаудара по поселку - разрушили 3 дома и хозяйственную постройку, повредили 16 частных домов.
По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Новоэкономичного Гродовской громады. (...) К сожалению, это лишь предварительная информация и окончательные последствия обстрела будут установлены со временем
Он также призвал жителей Донецкой области эвакуироваться прифронтовых территорий.
По Донецкой области враг ударил авиабомбами, из РСЗО и дроном: есть погибший, среди раненых - ребенок10 июля 2024, 07:18 • 13578 просмотров