По Донецкой области враг ударил авиабомбами, из РСЗО и дроном: есть погибший, среди раненых - ребенок

Один человек погиб, семеро получили ранения, в том числе ребенок, из-за обстрелов российским войск за минувшие сутки в Донецкой области, где враг сбросил КАБ на Торецк, четыре раза атаковал Мирноград, ударил по Краматорску, в среду в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в течение суток российские войска нанесли по региону 2428 ударов. Под обстрелы попали 11 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Курахово, Мирноград, Торецк, Часов Яр, поселки Новоэкономичное, Ямполь, села Дальнее, Мемрик, Успеновка.

Повреждены, как сообщается, 37 гражданских объектов - 14 жилых домов, предприятие, учебное заведение, автотранспорт, газопровод.

По данным полиции, зафиксированы вражеские обстрелы:

На Торецк оккупанты сбросили управляемую авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданского мужчину, повредили 4 частных дома и предприятие.

В результате удара по Краматорску ранены 5-х жителей, в том числе девочка 2018 года рождения. Разрушениям подверглись три многоквартирных дома, образовательное учреждение, 7 автомобилей.

Двое мирных жителей травмированы в Часовом Яру.

Четыре российских обстрела пережил Мирноград, по которому ударили авиабомбой "КАБ-500", РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Повреждены 4 частных дома, нежилое помещение, автомобили, газопровод.

Новоэкономичное враг атаковал двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" и реактивными системами залпового огня. Поврежден промышленный объект и 4 гражданских авто.

По Константиновке россияне попали дроном - повредили частное домовладение...

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград