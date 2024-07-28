Войска рф обстреляли Харьковскую область управляемыми авиабомбами и РСЗО. Погибла 71-летняя женщина, ранен мужчина.
За прошедшие сутки враг обстрелял КАБами и РСЗО Харьковскую область, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Также враг провел 9 штурмов и состоялось три боестолкновения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
28 июля, 05:40, село Богуславка, Изюмский район. В результате атаки управляемыми авиабомбами была повреждена одна сельскохозяйственная база.
22:30, Чугуевский район, Малиновская территориальная громада, пгт Малиновка. В результате обстрела частично уничтожено производственное здание.
17:10, село Москалевка, Чугуевский район. Атака управляемыми авиабомбами привела к повреждению четырех домов, хозяйственных построек и автомобиля. В результате атаки погибла 71-летняя женщина.
17:25, Купянский район, село Кругляковка. Обстрел из реактивных систем залпового огня разрушил частный дом, в результате чего 54-летний мужчина получил тяжелые ранения.
На Харьковском направлении состоялись девять боевых столкновений, враг вел наступательные (штурмовые) действия, особенно в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск. На Купянском направлении в течение суток произошло три боевых столкновения. Оборонительные силы успешно отбили атаки врага в районе Синьковки,
Напомним
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4883 обстрела, из них 129 - из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.