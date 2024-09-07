Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область дронами и артиллерией. В результате атак погибла 76-летняя женщина, ранена 60-летняя, повреждены дома и инфраструктура в нескольких общинах.
В течение суток, 7 сентября, несколько раз били по Днепропетровщине дронами и артиллерией. В результате вражеских атак погиб человек, еще один ранен. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
На Мировскую и Марганецкую громады, что на Никопольщине, сегодня враг направил тяжелую артиллерию. В последней - убил 76-летнюю женщину (...) Еще одна местная 60 лет пострадала
По его словам, в населенных пунктах этих общин произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор.
По самому Никополю россияне били беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Обошлось без жертв