Войска рф били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: один человек погиб, еще один ранен

В течение суток, 7 сентября, несколько раз били по Днепропетровщине дронами и артиллерией. В результате вражеских атак погиб человек, еще один ранен. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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На Мировскую и Марганецкую громады, что на Никопольщине, сегодня враг направил тяжелую артиллерию. В последней - убил 76-летнюю женщину (...) Еще одна местная 60 лет пострадала - рассказал Лысак.

По его словам, в населенных пунктах этих общин произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор.