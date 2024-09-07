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Війська рф били по Дніпропетровщині з важкої артилерії: одна людина загинула, ще одну поранено

Київ • УНН

 • 21578 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок атак загинула 76-річна жінка, поранено 60-річну, пошкоджено будинки та інфраструктуру в кількох громадах.

Протягом доби, 7 вересня, декілька разів били по Дніпропетровщині дронами та артилерією. Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще одну поранено. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

На Мирівську та Марганецьку громади, що на Нікопольщині, сьогодні ворог скерував важку артилерію. В останній – вбив 76-річну жінку. (...) Ще одна місцева 60 років постраждала

- розповів Лисак. 

За його словами, у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. 

По самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв 

- підсумував голова ОВА. 
Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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